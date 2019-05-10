طقس غداً صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً نهاراً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وقال إن حركة الرياح ستكون شمالية غربية 20 – 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب مساء ويحدث المد الأول عند الساعة 19:01 والمد الثاني 05:02 والجزر الأول عند الساعة 11:39 والجزر الثاني عند الساعة 22:34 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:00 والمد الثاني عند الساعة 02:08 والجزر الاول عند الساعة 08:05 والجزر الثاني 21:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 26 70 20

دبي 38 29 60 25

الشارقة 37 24 65 20

عجمان 36 26 70 30

أم القيوين 36 23 80 25

رأس الخيمة 36 25 80 30

الفجيرة 35 28 75 40

العين 42 27 60 15

ليوا 43 24 75 15

الرويس 38 26 85 20

السلع 40 25 80 35

دلما 37 26 85 30

طنب الكبرى 35 25 80 25

طنب الصغرى 35 25 80 25

أبوموسى 35 25 80 25