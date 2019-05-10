"طرق دبي" تطرح 100 رقم ثلاثي ورباعي وخماسي

المصدر: البيان الالكتروني

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح (100) رقم ثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات: (H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T) وذلك في ثاني مزاد إلكتروني لها خلال عام 2019.

ويبدأ التسجيل في المزاد الإلكتروني (56) اعتباراً من يوم الأحد 12 مايو الجاري، فيما ينطلق يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري، في الساعة الثامنة صباحا.

وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملفا مروريا في إمارة دبي، فضلا عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهما تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أم رمول، البرشاء، ديرة،" كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.

وقال جمال السادة، مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص أن المزادات الإلكترونية تتسم بأهمية كبيرة لدى شريحة من الجمهور الذين يفضلون المشاركة بها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار، فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها هيئة الطرق والمواصلات، والتي تهدف من خلالها الهيئة إلى الارتقاء بمستوى ونوعية خدمات تنفيذ المعاملات للجمهور.

الجدير بالذكر أنه قد تم تخصيص فريق عمل من مركز الاتصال التابع للهيئة وتزويده بالمعلومات المتعلقة بالمزاد وهي معلومات مهمة تُسهم بلا شك في تقديم الإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور من مختلف فئات المجتمع حول كيفية المشاركة أو الدفع من خلال الاتصال على الرقم 8009090.