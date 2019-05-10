محمد بن زايد يتبادل التهاني هاتفياً مع شيخ الأزهر بحلول رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي، التهاني والتبريكات مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب سموه عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لشيخ الأزهر الشريف بموفور الصحة والسعادة، داعياً الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات.

مناسبة

من جانبه، أعرب فضيلة شيخ الأزهر الشريف عن أسمى وأطيب التهاني لسموه بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.