ولي عهد رأس الخيمة يستقبل المهنئين

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، أمس، جموع المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبّل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من نجلي سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان «الشيخ هزاع والشيخ ناصر»، وعدد من الشيوخ ومسؤولي المناطق التابعة لإمارة رأس الخيمة وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

كما تقبل سمو ولي عهد رأس الخيمة التهاني بهذه المناسبة المباركة من وفد منطقة رأس الخيمة الطبية برئاسة الدكتور عبد الله أحمد النعيمي، مدير المنطقة، ووفد سلطة ميناء صقر وشركة ستيفن روك وشركة أحجار رأس الخيمة برئاسة ناصر البسطامي، المدير العام للشركتين، ووفد الإسعاف الوطني برئاسة أحمد صالح الهاجري، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، وفهد بو رباع، مدير العمليات - مناطق الإمارات، ومن عدد من الجهات الحكومية بالإمارة.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي عهده، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر المقابلات الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ مروان بن عبد الملك بن كايد القاسمي، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وعدد من الشيوخ، وفواز عبد الله بن جمعة، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة.