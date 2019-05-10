مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تنفذ تجربة إخلاء وهمي في مقرها بأم الرمول

المصدر: دبي - البيان

نجحت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مؤخراً في تنفيذ تجربة تمرين إخلاء وهمى بمقرها بأم الرمول للمحافظة على سلامة الموظفين والمتعاملين من أخطار الحريق، حيث أعد فريق الإخلاء بالمؤسسة خطة متكاملة لتنفيذ عملية الإخلاء لمواجهة الحالات الطارئة من الحريق وغيرها.

وقال أحمد عيسي الكندري مدير أول إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالمؤسسة: إنه تم وضع كافة التكليفات لفريق الإخلاء بالمؤسسة بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشرطة دبي في إطار الحرص على سلامة الموظفين والمتعاملين، كما تم إعداد سيناريو لإخلاء المؤسسة في حالة نشوب حريق في أقل وقت ممكن مع تفادي تعرض أحد من المؤسسة سواء الموظفين أو المتعاملين لأية أضرار.

ممارسات عالمية

من جانبه، نوه محمود بن خاتم رئيس أول قسم الشؤون الإدارية بالمؤسسة وقائد فريق الإخلاء، بأن التمرين الوهمي كان وفق أفضل الممارسات العالمية وتم إخلاء مبنى المؤسسة خلال دقيقة واحدة وتضمنت خطة الإخلاء جزئية خاصة بحالات أصحاب الهمم كما في كل خطط فريق الإخلاء وتم تعزيز دور الموظفين من خلال إشراكهم بعملية الإخلاء وفي الاستجابة لحالات الطوارئ، بحيث تمت مشاركتهم في الإخلاء، وكذلك في التدريب للتمرين الوهمي لرفع جاهزيتهم ووضع سيناريو نشوب حريق وإخلاء لعدد من الحالات، وذلك باستخدام افضل معدات الإخلاء مما يعزز الجاهزية و التدريب على إخلاء جميع الحالات المصابة.

وأثنى رجال الدفاع المدني على جهود المؤسسة في عملية الإخلاء السريعة جدا، وكذلك رجال الإسعاف أيضا على كافة تجهيزات المؤسسة وعملية التدريب لإنقاذ المصابين واستعدادهم الشديد لاتباع القواعد والقوانين المرعية للحفاظ على حياة الموظفين ومتعاملي المؤسسة.