«نسائية طرق دبي» تبحث احتياجات موظفات الهيئة

المصدر: دبي - البيان

نظمت اللجنة النسائية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، سلسلة لقاءات مع موظفات الهيئة، بدأتها بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي، ثم مؤسسة المواصلات العامة، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية الرامية إلى عقد لقاءات دورية مع موظفات القطاعات والمؤسسات كافة في الهيئة، بهدف التعرف إلى تطلعاتهن واحتياجاتهن المستقبلية.

وقالت موزة المري، مدير إدارة تنفيذي بمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين ورئيسة اللجنة النسائية بالهيئة: «إن هذه اللقاءات تأتي ضمن توجيهات المدير العام، بأن تكون اللجنة أداة تواصل مهمة وفعّالة مع موظفات الهيئة للوقوف على طموحاتهن وتطلعاتهن، فضلاً عن الاستماع إلى آرائهن وأفكارهن لتطوير الأداء المؤسسي، بما يضمن تحقيق مصلحة الهيئة وموظفيها».

وأضافت: «إن اللجنة النسائية تدرك تماماً أن جُل دورها يكمن في السعي إلى إيجاد آليات تحسين وتدريب وإرشاد لجميع الكوادر النسائية، الفنية منها والإدارية، لصقل خبراتهن للتغلب على تحديات العمل بوصفهن قوة وظيفية مؤثرة، بل والعمل على مشاركتهن في فعاليات المرأة على مستوى إمارة دبي، لتقديم الدعم الكامل لتمكينهن من أداء مهامهن.