مدير عام محاكم دبي والقنصل العام لأوزبكستان يبحثان التعاون القضائي

المصدر: دبي - البيان

استقبل طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، القنصل العام لجمهورية أوزبكستان علي شير سلاموف، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الودية بين الجانبين، والتعاون في المجالات القضائية وتبادل الخبرات والمعرفة.

وهنأ مدير عام محاكم دبي القنصل الأوزبكستاني بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في عمله، ودعا القنصل الأوزبكستاني إلى الانضمام إلى مؤتمر الاتحاد الدولي لتنفيذ الأحكام، والذي سيعقد في إمارة دبي في عام 2021م، ويهتم بالشق القضائي وعرض تجارب الدول الأخرى .

وأشاد القنصل في نهاية اللقاء إلى ما وصلت إليه محاكم دبي من الجانب التقني والتطور الكبير في التحول الذكي في إجراءاتها وخدماتها المقدمة للمتعاملين، والتي تسهم بشكل فعال في التميز في تقديم الخدمات وسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات.