سلطان القاسمي يتقبل تعازي حمد الشرقي وسعود بن صقر في وفاة مريم السويدي

المصدر: الشارقة - البيان

تقبّل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، التعازي في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة مريم بنت سالم السويدي، من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وأعرب سموهم، خلال زيارتهم مساء أمس منزل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حميد بن محمد القاسمي في منطقة الياش بمدينة الشارقة، عن خالص تعازيهم ومواساتهم، راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

وتقبّل سموه التعازي من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، والشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك والموانئ برأس الخيمة، والشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، وعدد من الشيوخ والوزراء والسفراء وشيوخ القبائل وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدوائر الاتحادية والمحلية.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم، راجين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتقبّل التعازي، إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.