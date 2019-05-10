حميد النعيمي وسعود المعلا يستقبلان المهنئين برمضان

المصدر: عجمان - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قصر الزاهر الليلة الماضية بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، الذي قدم لسموه التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والعافية.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأعيان البلاد، ومعالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وجمعة الماجد ومديري المصارف ورجال المال والأعمال ورئيس نادي عجمان الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين وأصحاب المؤسسات والهيئات والشركات والمصانع العاملة في الإمارات ووجهاء القبائل وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات الإسلامية وكبار الشخصيات ومديري العديد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعية وكبار المسؤولين في الدولة.

وأعرب المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات بالرقي والتقدم والازدهار.

تهنئة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة الماضية بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من عدد من الشيوخ، ومعالي حميد بن محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ووكلاء الوزارات والمواطنين ورجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات والمؤسسات والبنوك وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ومن الكادر الطبي بمنطقة أم القيوين الطبية، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.