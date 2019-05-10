هيئة الأعمال الخيرية في عجمان تخصص مليون درهم دعماً للاجئين والنازحين

المصدر: عجمان - وام

وقّعت هيئة الأعمال الخيرية في عجمان، أمس، اتفاقية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تخصّص بموجبها الهيئة مليون درهم لدعم اللاجئين والنازحين في عدد من الدول، وذلك في أول تعاون من نوعه بينهما.

وقّع الاتفاقية الشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية عضو المجلس الوطني الاتحادي، وخالد خليفة، الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتموّل هيئة الأعمال الخيرية، بموجب الاتفاقية، مشاريع تنموية في كل من الأردن ولبنان والنيجر والعراق، وعدد من المناطق حول العالم، لإغاثة اللاجئين والمهجرين والمنكوبين من جراء ضيق العيش.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي أن هيئة الأعمال الخيرية تولي ملفات النازحين والمهجرين والضعفاء في عدد من المناطق حول العالم أهمية كبرى، وتعمل من خلال مكاتبها وفروعها حول العالم على رصد مواطن الضعف والحاجة، والوقوف على أحوالهم، والتعرف إلى احتياجاتهم التي تتزايد نتيجة تردّي الأوضاع في عدد من الدول الفقيرة، موضحاً أن هذا الدعم يأتي استجابة لعمل الخير الذي دأبت عليه دولة الإمارات من خلال دعم الشرائح كافة، في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والمعيشية في كل بقاع الأرض.

من جانبه، قال خالد خليفة إن هذه الشراكة ستدعم جهود المفوضية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة للاجئين من الفئات الأكثر ضعفاً في الأردن ولبنان والنيجر والعراق، من خلال مشاريع تنموية تحسّن ظروفهم المعيشية.