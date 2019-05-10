مسكوكتان تذكاريتان بمناسبة افتتاح مسجد الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

بمناسبة افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مسجد الشارقة مساء اليوم، أصدر المصرف المركزي بالدولة مسكوكتين تذكاريتين قام برعايتهما وتصميمهما والإشراف الفني على تنفيذهما مصرف الشارقة الإسلامي.

المسكوكة الأولى ذهبية تزن 60 غراماً وقطرها 60 ملم ونقاوتها 9999، وقد خُط عليها الآية الكريمة: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)، خطها الخطاط التركي محمد أوزجاي، وهو تلميذ الخطاط التركي الشهير الشيخ حسن جلبي.

وجاءت الكتابة بخط الثلث بشكل دائري، وهو من أصعب الأشكال الفنية التي يتم استخدامها في الكتابة على القباب والمحاريب.

أما المسكوكة الأخرى فهي من الفضة تزن 60 غراماً وقطرها 60 ملم ونقاوتها 9999، خط عليها الخطاط العراقي حاكم غنّام، تلميذ الخطاط محمد أوزجاي، الآية الكريمة: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ).

وقد كُتبت بخط الثلث على الشكل الدائري، ليكون متناسقاً مع المسكوكة الدائرية.