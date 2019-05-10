محمد بن زايد يتبادل التهاني هاتفيا بحلول شهر رمضان مع شيخ الأزهر

المصدر: وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي التهاني و التبريكات مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب سموه عن خالص تهانيه و أطيب تمنياته لشيخ الأزهر الشريف بموفور الصحة و السعادة .. داعيا الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة الكريمة بالخير و اليمن و البركات.

من جانبه أعرب فضيلة شيخ الأزهر الشريف عن أسمى و أطيب التهاني لسموه بحلول شهر رمضان المبارك .. سائلا المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات و شعبها الرخاء و الأمن و الأمان و أن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية و الإسلامية بالخير واليمن و البركات.