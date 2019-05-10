حلقة نقاشية في العين تسلّط الضوء على جهود حماية الطفل من العنف

المصدر: العين - البيان

نظمت مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي وبالتعاون مع الشركاء حلقة نقاشية بعنوان «أسرة واعية وأجيال آمنة» بمجلس الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مركز الشيخ خالد بن محمد الثقافي، بمنطقه العين، وبحضور عدد من الشخصيات النسائية في العين، وذلك تزامناً مع جهود مناهضة العنف ضد الأطفال عالمياً.

وأشادت الاختصاصية رزنة الأحبابي من مراكز الدعم الاجتماعي باهتمام الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بتبني القضايا الأسرية والمجتمعية في مناقشات هادفة وصولاً للمقترحات والحلول الملائمة بمشاركة الخبيرات من الجهات المختصة، مؤكدة اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف قطاعات المجتمع.