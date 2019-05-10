شرطة دبي تنظم الملتقى السنوي «رعايتكم غايتنا»

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج بالإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي فعالية الملتقى السنوي «رعايتكم غايتنا» في قاعة حمدان بن محمد في القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والمقدم دكتور محمد الجناحي، مدير إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج، وعدد من الضباط والعسكريين من مختلف الرتب، وذلك بهدف الالتقاء مع الموظفين العاملين في شرطة دبي، الذين تلقوا العلاج خارج الدولة، لتبادل الآراء والمقترحات وسماع التجارب والوقوف على أهم التحديثات في نظام طلبات العلاج خارج الدولة.

وقال العميد أحمد رفيع: إن إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج تحرص على تنظيم مثل هذه اللقاءات من أجل الاستماع لتجارب موظفي شرطة دبي الذين تم إيفادهم خارج الدولة لتلقي العلاج، مؤكداً أن مشاركتهم وتقديمهم للملاحظات والمقترحات واستعراض التجارب له أثر كبير في تطوير وتحسين الإجراءات بشكل مستمر، ويسهم في خدمتهم ورعايتهم بشكل يتماشى مع توجهات القيادة العامة لشرطة دبي، والتي تضع صحة ورعاية المورد البشري كأولوية مهمة في منظومة العمل.

وأضاف العميد رفيع أن الإدارة العامة للشؤون الإدارية معنية بالجانب الإداري والمالي لطلبات العلاج خارج الدولة، أما الجانب الفني والتقييم فهو من اختصاص اللجنة الطبية في شرطة دبي، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي وعبر الإدارة العامة للشؤون الإدارية، واللجنة الطبية بشرطة دبي، تدفع دوماً إلى دعم الموظفين في كافة الجوانب والخدمات التي تقدم لهم، وأنه يتم العمل بشكل مستمر على تسهيل الإجراءات الإدارية، وتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجه الموظفين الذين يتقدمون بطلب العلاج خارج الدولة، أو من هم خارج الدولة لتلقي العلاج، وذلك عبر التنسيق مع مكاتب الصحة، والملحقيات الصحية للدولة في الدول التي يتم إيفاد موظفي شرطة دبي إليها.

واستعرض المقدم الدكتور محمد الجناحي المراحل التي يمر فيها طلب التقديم للعلاج خارج الدولة، وطريقة تعامل إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج مع الطلبات وفقاً للإجراءات المخصصة لهذا الشأن، منوهاً بأن الملتقى السنوي «رعايتكم غايتنا» يهدف إلى توضيح الإجراءات وتعزيز وإشراك الموظفين في تحسينها، وكذلك للاستفادة مما يطرحونه من أفكار، وتلقي الشكاوى وإيجاد الحلول المناسبة.

نقاط

ناقش الحضور خلال الملتقى عدداً من النقاط، شملت مستوى وضوح الإجراءات الخاصة بطلب العلاج خارج الدولة، ومدى سرعة إنجاز المعاملات الإدارية المتعلقة بالعلاج، وتجاوب فريق الإدارة نحو توفير المتطلبات مثل الموافقات، والمواعيد، وتذاكر السفر، وأهمية الدليل الإرشادي لسفر العلاج.