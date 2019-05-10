مروان بن حيدر ينال جائزة عالمية في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

فاز المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، بجائزة «التميز في الذكاء الاصطناعي 2019» من مجموعة بيزنس إنتيليجنس العالمية، وذلك عن فئة «نظرية العقل» (Theory of Mind)، تقديراً لجهوده في مجال تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بالهيئة، وتهدف جوائز التميز في الذكاء الاصطناعي إلى تكريم المؤسسات والأشخاص المتميزين في ابتكار وتطبيق حلول تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعامل مع التحديات المختلفة.وهنأ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس بن حيدر على هذا الإنجاز، وأشاد بجهوده في تحقيق استراتيجية الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز دور دبي كمركز ريادي لصناعة المستقبل.