بلدية أبوظبي تطلع وفد «تطوير المدينة المنورة» على خدماتها

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلعت بلدية مدينة أبوظبي وفداً من هيئة تطوير المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة على خدماتها المتنوعة، ودورها في دعم التنمية المستدامة في أبوظبي.

جاء ذلك خلال استقبال البلدية وفداً من الهيئة برئاسة سعود عبدالعزيز الرحيلي نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتنمية الحضرية في المدينة المنورة، والمهندس طارق مبارك العتيبي نائب الرئيس التنفيذي للنظم والتقنية، والمهندس صلاح سالم باحبيل مستشار تخطيط، والمهندس وليد حسن دبور مستشار تخطيط، والمهندس فايز الأصايل مدير مركز نظم المعلومات المكانية، والمهندس محمد العسيري مدير إدارة المركز الحضري.