تكامل بين «التميّز» و«إسعاد المجتمع» بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، اجتماعاً لبحث التكامل بين القطاعات الشرطية في سبيل توحيد الجهود والتنسيق في المبادرات والمشاريع المشتركة، بحضور مديري الإدارات العامة والفرعية في القطاعين، وذلك بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

شراكة

وأكد اللواء العبيدلي أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعات في منظومة العمل الواحدة، لما لذلك من أثر في تحفيز الموظفين على خلق مشاريع ومبادرات مشتركة تحقق المستهدفات، وترفع من مستوى النتائج، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي 2021، إسعاد المجتمع، مدينة آمنة، الابتكار في القدرات. بدوره، قال اللواء بخيت: إن اجتماع الإدارات العامة والفرعية لبحث ومناقشة المشاريع والمبادرات المشتركة، والتنسيق في تنفيذ الحملات والأنشطة، من شأنه وضع خطط مشتركة تخدم العمل في كلا القطاعين.