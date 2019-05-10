جلسة عصف ذهني لقطاع الخدمات بشرطة دبي

المصدر: دبي- البيان

ترأس اللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، جلسة عصف ذهني لقطاع إسعاد المجتمع والتجهيزات بحضور مديري الإدارات العامة والفرعية، بهدف التوصل إلى منظومة متكاملة، تعمل وفق أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقال اللواء محمد سعيد بخيت: إن شرطة دبي تسعى لإيجاد حلول ومشاريع ابتكارية تستشرف المستقبل وتعمل بأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي 2021 والمتمثلة في إسعاد المجتمع، مدينة آمنة، الابتكار في القدرات المؤسسية، وتطوير منهجية العمل وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية، بما يضمن دقة المعلومات وفعالية الأنظمة التي تخدم العمل الشرطي والأمني.

وبيّن اللواء بخيت أن جلسة العصف الذهني تهدف أيضاً إلى الوقوف على أهم التحديات التي تواجهها منظومة العمل في كل من الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وتوحيد الجهود بين الإدارات الفرعية بما يسرّع من وتيرة العمل، إلى جانب التنسيق المشترك في ما بينهم، بما يخدم المعطيات النهائية، ويحقق مؤشرات الأداء، التي نطمح بالوصول إليها.