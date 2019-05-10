لجنة التحكيم تشيد بمستوى المتسابقين في «جائزة دبي للقرآن»

المصدر: دبي - رامي عايش

عبرت لجنة تحكيم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، عن إعجابها بمستوى المتنافسين في هذه الدورة، مشيدة بحرص اللجنة المنظمة على استقطاب واختيار خيرة حفظة كتاب الله من جميع دول العالم. وأشاد الأعضاء بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة، والتي ساهمت في إنجاح مسابقات الجائزة الدولية والمحلية وأبهرت العالم بتميزها ونتائجها.

وأكد فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالكريم إبراهيم صالح من مصر، رئيس لجنة التحكيم، أن المسابقة تعد الأكبر على مستوى العالم، وتحظى بدعم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي المسابقة.

وتحرص اللجنة المنظمة للمسابقة على اختيار أصحاب الفضيلة الشيوخ والعلماء بالقراءات وعلوم القرآن الكريم والعاملين به من أنحاء العالم العربي والإسلامي والدولي.

متسابقو اليوم الثالث

وخلال اليوم الثالث للمسابقة، استمعت لجنة التحكيم إلى 7 متسابقين بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحه رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة، وعدد من المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي والقنصلي، وممثلي الجهات الراعية بأمسية اليوم الثالث وهي محاكم دبي، مركز دبي للإحصاء، الصكوك الوطنية، واقتصادية دبي.

وضمت قائمة المتسابقين في اليوم الثالث كلاً من: عبدالغني أمين من نيجيريا، بلال دارنون من هولندا، أحمد بشير عدين من الولايات المتحدة، عبدالله يوسف العنزي من الكويت، محمد أحمد من غانا، محمود علي شانغي من جمهورية القمر، ونزغيمانا عبدالجبار من بوروندي، وجميعهم يحفظون برواية حفص عن عاصم.