«وطني الإمارات» تنفذ 10 برامج تدريبية للشباب

المصدر: دبي - وام

نفذت مؤسسة «وطني الإمارات» 10 برامج تدريبية خصصت لفئة الشباب، وذلك في إطار أهدافها الرامية إلى المساهمة في الحفاظ على الهوية الوطنية، وترسيخ عناصرها لدى الناشئة والشباب.

وتأتي هذه البرامج ضمن المبادرات والأنشطة التي تنفذها المؤسسة من خلال المشاركة والتعاون في المؤتمرات المحلية والمنتديات الجامعية والمناسبات الوطنية.

وانطلاقاً من مهام وصلاحيات المؤسسة، والتي تنص على التنسيق مع الجهات المعنية في إعداد الخطط والمبادرات والخاصة بتفعيل مواهب الشباب تم إطلاق «البرنامج الإعلامي الوطني للشباب»، والذي ينظم من نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات.

وخلال الربع الأول من العام الجاري نفذ البرنامج دورات تدريبية متعددة في مجالات الصحافة والإذاعة وتأثير الإعلام في السينما ونظم زيارة ميدانية للمنتسبين إلى مقر شبكة الإذاعة العربية، وحضور جلسة نقاشية عن واقع الإعلام الإذاعي ومستقبله.

وفي مجال الصحافة قدمت شركة جوجل للمنتسبين ورشة عمل تحت عنوان: «مبادرات شركة جوجل لتعزيز المهنية الصحفية»، كما قدمت كلية الإعلام بجامعة زايد محاضرة خاصة لطلبة البرنامج الإعلامي الوطني للشباب عن تزوير الأخبار وازديادها في الفترة الأخيرة بسبب الاستخدام السلبي لقنوات التواصل، كما ركز البرنامج على تعليم الطلبة المنتسبين صحافة المستقبل «صحافة الدرون»، وذلك أثناء زيارتهم جامعة مردوخ بدبي.