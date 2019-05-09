2500 متطوع يشاركون بفعاليات هيئة تنمية المجتمع في دبي

المصدر: دبي- البيان

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن حزمة من الفعاليات الرمضانية تقام على مدار أيام الشهر الفضيل، بالتعاون مع جهات حكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص وبمشاركة أكثر من 2500 متطوع مسجلين في برنامج دبي للتطوع التابع للهيئة.

وتوقعت الهيئة أن يفوق عدد المستفيدين من مبادرة «سحورهم علينا»، التي ينظمها مجلس شباب الهيئة للعام الثالث على التوالي، ومبادرة «إفطار بوكس» والفحوصات الطبية المجانية، والمير الرمضاني إلى أكثر 45 ألف شخص سواء.

وتقام مبادرة «سحورهم علينا»، هذا العام في مسجد عبد الرحمن كتيت في منطقة القوز في دبي، اعتباراً من أول ليالي الشهر الفضيل. ويشارك مجلس شباب العين في تطبيق مبادرة «سحورهم علينا»، حيث سيتم خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان توزيع الوجبات في ستة من مساجد منطقة العين. كما يشارك بنك الطعام في دعم مبادرة «سحورهم علينا» عبر تقديم 200 وجبة يومياً.

وينظم برنامج دبي للتطوع مبادرة «إفطار بوكس»، بالتعاون مع فريق أكّاف التطوعي المسجل في برنامج دبي للتطوع، حيث سيتم توزيع أكثر من 8000 وجبة إفطار متكاملة على عدد من مساكن العمال طوال أيام الشهر الفضيل.

ويشارك نحو 500 من المتطوعين المسجلين لدى الهيئة في مبادرة «رمضان أمان»، من خلال توزيع وجبات الإفطار على السائقين.

عطاء

وبيّن أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الأجواء الرمضانية، التي تتميز بحب العطاء والمشاركة والرغبة بإسعاد الآخرين وفرت منصة مثالية لتعزيز التلاحم الاجتماعي وبث روح التسامح بين مختلف الجاليات والثقافات على أرض الدولة.