«سقيا الإمارات» تطلق حملة رمضانية لتوفير مياه الشرب داخل وخارج الدولة

المصدر: دبي - وام

أطلقت مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملتها الرمضانية السنوية التي تهدف إلى توفير مياه الشرب في المساجد وخيم الإفطار طوال الشهر الفضيل داخل وخارج الدولة.

وتأتي الحملة بالشراكة مع «ماي دبي» وبالتعاون مع 14 مؤسسة وجمعية خيرية محلية وللعام الثاني على التوالي تمتد حملة «سقيا الإمارات» الرمضانية إلى دول عدة حول العالم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية.

وقال سعيد محمد الطاير رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات: «نعمل في مؤسسة سقيا الإمارات في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات التي تعاني من ندرة وتلوث المياه بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً».

وأشار إلى أن أهداف الحملة الرمضانية لهذا العام تتوافق مع أهداف «عام التسامح» في ترسيخ قيم التسامح والتواصل والتعايش في المجتمع وتقديم النموذج الإماراتي في التسامح للعالم لا سيما وإنها تمتد لتشمل 13 دولة حول العالم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية.

ومن جانبه قال محمد عبد الكريم الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات: «إن الحملة الرمضانية تتضمن إضافة إلى توزيع مياه الشرب تسليط الضوء على أزمة مياه الشرب حول العالم وحث أفراد المجتمع على التبرع من أجل توفير مياه الشرب النظيفة للمحتاجين الذين يمضون أوقاتهم بحثاً عن مياه الشرب».