القبيسي تبحث التعاون مع رئيسي البرلمان الأفريقي ومجلس الشيوخ في الكونغو

المصدر: جوهانسبورغ - وام

التقت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، على هامش أعمال افتتاح الدورة العادية الثانية للبرلمان الأفريقي من الدور البرلماني الخامس كلاً على حدة، روجيه نكودو دانج رئيس البرلمان الأفريقي وبيير نغولو رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية الكونغو الديمقراطية وأعضاء هيئة المكتب بالبرلمان الأفريقي. وجرى خلال اللقاءات بحث تعزيز علاقات التعاون الثنائية.

لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في دول القارة الأفريقية، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.

كما تم التأكيد على أهمية توحيد جهود العمل البرلماني من خلال عقد لقاءات مكثفة ووضع استراتيجيات والتواصل مع شعوب وبرلمانات العالم وتوحيد الرؤى خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية من خلال مساندة عمل الحكومات في تفعيل العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية.

وشددت معالي الدكتورة أمل القبيسي خلال لقائها روجر نكودو دانغ رئيس البرلمان الأفريقي وأعضاء هيئة المكتب بالبرلمان الأفريقي على أهمية تطوير العلاقات بين الإمارات والدول الأفريقية على المستويين الحكومي والبرلماني، وأهمية تناول قضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجال التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن صفة منح دولة الإمارات متمثلة بالمجلس الوطني عضو مراقب واتفاقية التفاهم والصداقة التي تعتبر الأولى من نوعها التي يوقعها البرلمان الأفريقي مع برلمان منفرد ممثلة في المجلس الوطني الاتحادي، تفتح الباب لمجال لتعزيز تلك العلاقات بين الجانبين.

من جانبه أشاد روجر نكودو دانع رئيس البرلمان الأفريقي بالدور المهم الذي يلعبه المجلس الوطني الاتحادي لتحقيق التواصل المستمر مع القارة الأفريقية من خلال الدعم المستمر والزيارات المتبادلة..

مشيرا إلى العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة الإمارات مع القارة الأفريقية والتأكيد على ضرورة تطويرها والارتقاء بها لآفاق أوسع في مختلف المستويات والمجالات. ولفت إلى أن العلاقات مع البرلمان الأفريقي ستشهد مرحلة جديدة من التعاون المثمر والبناء لما فيه مصالح الشعوب الأفريقية ودولة الإمارات العربية.

كما بحثت معالي الدكتورة أمل القبيسي خلال لقائها معالي بيير نغولو رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الكونغو الديمقراطية عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حولها وسبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات.

من جانبه أشاد بيير نغولو رئيس مجلس الشيوخ الكونغو، بعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين ورحب بالدعوة الموجهة إليه لزيارة الدولة.