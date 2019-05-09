«زايد العليا لأصحاب الهمم» و«الجليلة» تخرجان الدفعة الـ4 من برنامج «تآلف»

المصدر: أبوظبي - وام

احتفلت مؤسستا زايد العليا لأصحاب الهمم والجليلة بتخريج 100 من أولياء أمور وأمهات أصحاب الهمم قوام الدفعة الرابعة من برنامج «تآلف» لتدريب أولياء أمور أصحاب الهمم من الإعاقات الذهنية واضطراب طيف التوحد، عقب اجتيازهم بنجاح رابع البرامج التأهيلية التي تتبناها المؤسسة، وتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة السلوكيات الصعبة لأطفالهم.

وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعتها مع مؤسسة الجليلة بهدف التعاون والشراكة في مجال توسعة نطاق البرنامج.

اندماج

وقال عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة إن برنامج «تآلف» من البرامج المتميزة التي تلعب دورا حيويا في تعزيز الاندماج الاجتماعي، ويأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وذلك في إطار مبادرات المؤسسة وسعيها لإبرام شراكات استراتيجية متميزة مع المؤسسات والدوائر والجهات الحكومية والخاصة كافة وتفعيل التواصل معها للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية والتأهيل لفئات أصحاب الهمم المشمولين برعايتها.

وأكد أن النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال الدورات الثلاث الأولى من البرنامج الذي نفذته المؤسسة لعدد من أولياء الأمور في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، هو الحافز الذي شجع المؤسسة على التوسع في تقديم البرنامج ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من أولياء الأمور، ولا سيما في دبي والمناطق الشمالية من الدولة..

لافتا إلى أن التعاون بين المؤسسة وبين الأسر وأولياء الأمور هو الداعم الرئيسي للوصول إلى الغايات المطلوبة وتحقيق ما نصبو إليه جميعا لخدمة منتسبي المؤسسة والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع.