منح موظفين بشرطة دبي شهادة ممارس أساليب سعادة السكان

المصدر: دبي - البيان

منحت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، بحضور اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، كلاً من عواطف السويدي، رئيس مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي، ونائبها العقيد الدكتور سعيد المظلوم، شهادة «ممارس أساليب سعادة السكان» من مركز التصميم الدنماركي ومعهد كوبنهاغن للتصميم التفاعلي ومختبر الابتكار الاسكندنافي.

وذلك لاستكمالهما جميع متطلبات البرنامج التدريبي الثاني لأبطال السعادة «تصميم المدن»، والذي عقد في الدنمارك بالتعاون مع دبي الذكية.

وهنأ اللواء عبد الله خليفة المري عواطف السويدي، والعقيد الدكتور سعيد المظلوم لحصولهما على شهادة «ممارس أساليب سعادة السكان» من الدنمارك، مؤكداً دعم القيادة العامة لشرطة دبي للأهداف الاستراتيجية لمبادرة «أجندة السعادة» وكافة التوجهات الحكومية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن هدف تحقيق السعادة للمجتمع بات خارطة طريق نحو مستقبل متطور ومتقدم.

من جانبها، ثمّنت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر المشاركة الفعالة لمنتسبي شرطة دبي في البرنامج التدريبي الثاني لأبطال السعادة «تصميم المدن»، وهو إحدى مبادرات «أجندة السعادة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتـــوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2016، والتي اعتمدتها دبي الذكية بهدف تعزيز سعادة المدينة من خلال مبادرات وبرامج تخدم سعادة الإنسان.