نظام ذكي للتعرف إلى المواقف الشاغرة في ديرة والمركز التجاري العالمي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن توفر نظام المواقف الذكية في منطقتي الرقة بديرة والمركز التجاري العالمي على امتداد شارع الشيخ زايد (E11)، والذي يُعنى بتوفير معلومات آنية عن المواقف الشاغرة في المناطق الخاضعة لهذا النظام.

حيث تم تركيب 2030 مجسة أرضية و 70 كاميرا رقمية علوية ونظام تحكم مركزي ذكي لتغطية أكثر من 3035 موقفاً.

وذلك في إطار سعي الهيئة المتواصل لتقديم أفضل الوسائل وأيسرها للمستفيدين من هذه الخدمة، حيث ستتيح هذه الخدمة الجديدة لمستخدمي المواقف التعرف إلى أماكن المواقف الشاغرة عن طريق تطبيق هيئة الطرق والمواصلات (خدمة ابحث عن موقف) ومن خلال 13 لوحة إرشادية إلكترونية تم تركيبها بالقرب من تلك المواقف.

وأوضحت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، أن الهيئة تسعى لتحويل أنظمتها وخدماتها كافة إلى أنظمة ذكية، وذلك تماشياً مع تحول حكومة دبي من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية وفق توجيهات حكومة دبي الرشيدة، أنه تم تنفيذ المشروع باستخدام أحدث التقنيات ووفقا لأفضل الممارسات الدولية.

حيث تقوم المجسّات الأرضية والكاميرات الرقمية برصد نسبة استخدام المواقف آليا والتعرف إلى الأماكن الشاغرة، وإرسال هذه المعلومات آنيا إلى نظام التحكم المركزي ومنها إلى اللوحات الإرشادية الإلكترونية وتطبيق الهيئة الذكي.

معلومات

وأشارت إلى أن الهدف من الخدمة الذكية الجديدة هو توفير معلومات آنية ودقيقة عن أماكن المواقف والتعرف إلى عدد المواقف الشاغرة في المناطق التي تم تركيب الأنظمة الذكية فيها، وذلك تسهيلاً على المتعاملين وتوفيراً للوقت والجهد عليهم.

كما تساهم أنظمة المواقف الذكية في تقليل وقت البحث عن مواقف شاغرة بمعدل 20% إلى 30% مقارنة بالمواقف التقليدية، وأن أنظمة المواقف الذكية تساعد على خفض الحوادث المرورية وتقليل الازدحام، حيث يتم توفير متوسط 8 دقائق من زمن البحث عن موقف شاغر مقارنة بالمواقف التقليدية، وأن هذه الأنظمة تسهم أيضاً في تحسين جودة الهواء بتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة من المركبات التي يبحث سائقوها عن مواقف شاغرة بمعدل 239 طناً سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.