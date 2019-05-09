طحنون بن محمد يعزّي محمد المنصوري في وفاة والده

المصدر: العين - وام

قدّم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، واجب العزاء إلى محمد فاضل حمد عصيان المنصوري في وفاة والده، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في مجلس المرخانية بمدينة العين.

وعبّر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قدّم واجب العزاء، إلى جانب سموه، الشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

كما زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، مبارك عبدالله المهيري ومطر عبدالله المهيري، في منزل الأسرة بمنطقة المرخانية، في مدينة العين.

وتبادل سموه الأحاديث الودية التي تجسّد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن والحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم.

رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.