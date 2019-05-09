«دار البر» تحتفي غداً بـ 224 يتيماً من داخل وخارج الدولة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمعية دار البر، إحياء الحفل السنوي للأيتام، في القاعة رقم 4 بمركز دبي التجاري العالمي يوم غد، للعام الـ 14 على التوالي، برعاية كريمة من قبل حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وأشار محمد سهيل المهيري، عضو مجلس إدارة الجمعية، رئيس اللجنة العليا لحفل «أم العطاء»، إلى مشاركة 200 يتيم من داخل الدولة، و24 يتيماً من خارج الدولة، توفر لهم «دار البر» تذاكر السفر مع المرافق، وتستضيفهم 10 أيام، مع تنظيم برنامج سياحي خاص لهم في ربوع الدولة، وتوزيع الهدايا عليهم، والاحتفاء بهم.

وقال المهيري: «إن الدول، التي يأتي منها الأيتام هذا العام، هي: مصر، السودان، تنزانيا، أوغندا، موريتانيا، توجو، ساحل العاج، غانا، السنغال، والنيجر».

ومن جانبه، قال حسين البلوشي نائب رئيس اللجنة العليا ومنسق عام الحفل: «إن «دار البر» تكرم ضمن فعاليات الحفل «شخصية العام الخيرية»».

وأشار البلوشي إلى أن «دار البر» تكرم خلال الحفل أيضاً، رعاة الحدث، نظير دعمهم ومساهمتهم في نجاح المبادرة الإنسانية.