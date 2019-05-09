طحنون بن خليفة يشارك «كلنا شرطة» توزيع وجبات الإفطار

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية واجب التطوعية مع أعضاء من «كلنا شرطة» في توزيع مئات الوجبات الرمضانية على جموع الصائمين في أبوظبي بالتعاون مع الجمعية، بمشاركة مديرية المرور والدوريات ودورية السعادة، وذلك إسهاماً في دعم أجواء الاستقرار والتسامح والإخاء بين جميع فئات المجتمع.

وأوضح العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي: «أن شهر رمضان المبارك يعد فرصة ثمينة للتواصل الإنساني بين أفراد المجتمع بمختلف أطيافه وشرائحه، بما يوطد العلاقة بين الشرطة والمجتمع، ويعزز الشعور بالأمان والاستقرار، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة ورعايتها لمسيرة الأمان».