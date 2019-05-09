حكام الفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة يواصلون استقبال المهنئين

المصدر: الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي.

فقد تقبّل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني بالشهر الفضيل من كبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والأعيان والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو حاكم الفجيرة بموفور الصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.فقد تقبّل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، أمس، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك. فقد تقبّل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

كما تقبّل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من وفد مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم، برئاسة الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ووفد دائرة المحاكم برئاسة المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس الدائرة، ووفد النيابة العامة برئاسة المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، ووفد غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة برئاسة محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، ووفد وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برأس الخيمة، ووفد الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.