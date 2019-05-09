«الصحة»: توجه لتوفير 6 ممرضات لكل 1000 من السكان

المصدر: دبي - البيان

أوضحت الدكتورة سمية البلوشي مدير إدارة التمريض في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن التوجهات القادمة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، هي توفير ما لا يقل عن 6 ممرضات لكل 1000 من السكان، مع وجود 336 ممرضة وممرضاً على رأس عملهم، إلى جانب 750 مواطناً ومواطنة ملتحقين بتخصصات التمريض المختلفة في الجامعات، وننتظر تخرج عدد منهم في شهر نوفمبر ليتم تعيينهم مباشرة.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعهد حكومة دولة الإمارات بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لأعضاء الهيئة التمريضية والقابلات القانونيات، وتسعى جاهدة إلى رفع الوعي في فهم دور التمريض والقبالة في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك في كلمته التي انطلقت معها أعمال المؤتمر التمريضي الإماراتي الثاني الذي نظمته إدارة التمريض في وزارة الصحة ووقاية وبالتعاون مع مركز التدريب والتطوير، تحت عنوان «تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض من خلال تقديم رعاية تمريضية مبتكرة»، بحضور عدد من قادة التمريض العالميين، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للتمريض، وحملة التمريض الآن.