31 فعالية لضيوف رئيس الدولة في ثاني أيام رمضان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نفّذ أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف رئيس الدولة في رمضان، 31 فعالية في اليوم الثاني من رمضان المبارك على فترتين صباحية ومسائية بين محاضرة أو مؤسسة إعلامية أو دورة تدريبية وفق البرنامج الذي أعدته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مسبقاً لتحقيق الفوائد المتوقعة من استضافة العلماء.

وإلى جانب دروس المساجد والمؤسسات عن التسامح ومفهومه وأهدافه وآثاره في تشكيل ثقافة إنسانية راقية بين أبناء المجتمع، حاضر الدكتور فايز مصطفى في العين «مجلس زاخر» عن السنع الإماراتي متحدثاً عن الأعراف والعادات ومكانتها في الشريعة الإسلامية واعتبارها من الأحكام التي يعتد بها آخذاً من قوله تعالى: «خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين»، ثم استعرضوا نماذج من اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالعادات والموروث المعتبرة.