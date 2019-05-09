وزارة تنمية المجتمع تُنفّذ حزمة من مبادرات مجتمعية تحت شعار «خيرنا لأهلنا»

المصدر: دبي ــ البيان

تُنفّذ وزارة تنمية المجتمع حزمة من المبادرات والفعاليات المجتمعية، احتفاءً بشهر رمضان المبارك، والتي تأتي تحت شعار «خيرنا لأهلنا»، وتشمل كافة إمارات ومناطق الدولة، تعميماً للخير والعطاء لدى جميع الفئات المستحقة.

وتتضمن مبادرات الوزارة خلال الشهر الفضيل، مجموعة من الفعاليات النوعية التي تستهدف كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأيتام وذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة، منها موائد إفطار جماعية لكبار المواطنين، ومبادرة «نحن أهلكم» وتهدف إلى تنظيم زيارات مسائية لمن لا معيل له، وذلك بالتعاون مع المتطوعين الشباب المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.إمارات»، وذلك تعزيزاً للترابط والتواصل بين الشباب وكبار المواطنين.

وأطلقت الوزارة مبادرة مشتركة بالتعاون مع دبي بوست تحت شعار «كبارنا فخر بلادنا»، وهي عبارة عن حلقات مصورة تنشر كل اثنين طيلة شهر رمضان في حسابات التواصل الاجتماعي للوزارة ودبي بوست، حول قصص ملهمة لعدد من كبار المواطنين كانت لهم إسهامات كبيرة في خدمة وبناء الوطن في العقود الماضية.

بالإضافة إلى مبادرة توزيع المير الرمضاني للأسر المتعففة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية في الدولة، وذلك بالتنسيق مع مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة. وتوزيع العيديات على الأطفال الأيتام، وتوزيع زكاة الفطر على الأسر المتعففة من مختلف مناطق الدولة، وتوزيع عدد من الأجهزة الكهربائية.