عمران شرف: المهمات الفضائية تسهم بحلول لتحديات البشرية

المصدر: دبي ــ البيان

استضافت أكاديمية دبي للمستقبل في أولى جلسات سلسلة الرواد في شهر رمضان عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وتحدث حول موضوع «الذهاب إلى المريخ لأجل الأرض»، مؤكداً أن تصميم مهمات فضائية قادرة على التأقلم مع البيئات القاسية في الفضاء الخارجي تساعدنا على إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها البشرية على الأرض بطرق مباشرة وغير مباشرة.

وأكد خلال الجلسة، أنه يمكن للإنسانية أن تستفيد من الذهاب إلى المريخ عبر الاستفادة من التكنولوجيا التي يتم تطويرها حول العالم، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تبادل المعارف والتعاون مع الدول الأخرى لتعزيز التنمية البشرية والارتقاء بمفهوم التسامح والإيجابية.