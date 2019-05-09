«إمباور» توزّع المير الرمضاني و6000 وجبة إفطار على موظفيها

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، مبادرة لتوزيع المير الرمضاني و6000 وجبة إفطار، على العاملين ذوي الدخل المحدود لديها، خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المبادرة، ضمن مساعي «إمباور»، لتحقيق التكافل الاجتماعي والتآزر الإنساني؛ حيث تحرص المؤسسة على إطلاق عدد من المبادرات والأنشطة الخيرية، خلال شهر رمضان المبارك، والتي تسهم في دعم ورفع معنويات العاملين في «إمباور»، ونشر السعادة بينهم. كما تأتي المبادرة، بالتزامن مع عام التسامح 2019.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «إن المبادرة تأتي في المقام الأول عرفاناً وتقديراً لجهود موظفينا في جميع التخصصات داخل مواقع العمل بالشركة، ودورهم في تقديم أفضل مستويات الخدمات المقدمة للمتعاملين».

وتم توزيع الوجبات على العاملين ورجال الأمن وعمال النظافة وغيرهم الذين عبروا عن سعادتهم بالمبادرة التي أدركوا من خلالها تقدير الشركة لهم وجهودها في نشر السعادة بينهم طوال شهر رمضان الكريم.