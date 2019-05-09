أول المجالس الرمضانية لوزارة الداخلية ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي- البيان

ينطلق اليوم أول مجالس وزارة الداخلية في دورتها الثامنة، والتي تناقش موضوع «قيم السلام» ضمن الموضوعات المجتمعية الحيوية التي تتناولها تحت عنوان «الأخوة الإنسانية»، حيث سيعقد 9 مجالس في مناطق الدولة.

وقال العميد الدكتور صلاح عبيد الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، المشرف العام على المجالس، إنها تأتي تحت شعار «الأخوة الإنسانية» وتتناول مجموعة من المواضيع التي جاءت استلهاماً من جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تعزيز التعايش المجتمعي وترسيخ مبادئ وقيم السلام بين الشعوب وتحقيق الأخوة الإنسانية. وأوضح أن المواضيع الرئيسة ستكون مواضيع «قيم السلام» و«مكافحة التمييز والكراهية» و«آفة الإرهاب» و«علاقة الشرق بالغرب» و«الإمارات وصناعة التسامح» و«نشر الأخلاق» و«كبار المواطنين وأصحاب الهمم» و«المرأة والطفل».