«أبوظبي للتوزيع» تبدأ تسجيل متعامليها في خدمة «استمرار»

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت شركة أبوظبي للتوزيع تسجيل المتعاملين في خدمة «استمرار» وهي الخصم المباشر من الحسابات المصرفية لمتعاملي الشركة لسداد قيمة فواتير المياه والكهرباء.

وتم إطلاق الخدمة على هامش توقيع اتفاقية بين الشركة ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) للانضمام لبرنامج مكافآت «بسمات» خلال «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، والتي بموجبها سيحصل المشتركون في خدمة «الخصم المباشر» على مكافآت من برنامج «بسمات» القيّمة من اتصالات، والتي ستتيح للمشتركين الاستمتاع بباقة واسعة من العروض والمزايا المتنوعة.

وقال سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع إن خدمة «استمرار» هي طريقة جديدة لدفع الفواتير الشهرية من الحسابات المصرفية للمتعاملين مباشرة وتتسم بمزايا عدة صممت خصيصاً للتسهيل على المتعاملين في عملية دفع الفواتير المترتبة عليهم، ومن أهم مزاياها إمكانية تفعيل خاصية الفاتورة الثابتة وهي احتساب متوسط قيمة الفاتورة الشهرية بشكل ثابت القيمة، ليتم خصمه في كل شهر لمدة سنة خلال فترتي الصيف والشتاء عند التسجيل في خدمة «الخصم المباشر».

وأضاف أنه تم إدراج خدمة «استمرار» ضمن لائحة خدمات الشركة استناداً إلى المقترحات والآراء التي تلقتها مباشرة من متعاملي الشركة.

وخدمة «استمرار» هي طريقة حديثة وآمنة للسداد الإلكتروني وتأتي تحت شعار «اجعل السداد المبكر خيارك الأول»، والتي تسمح لشركة أبوظبي للتوزيع بخصم مبلغ فاتورة المياه والكهرباء من الحساب المصرفي الخاص للمتعامل من كل شهر.

ويتم التواصل مع المتعامل برسائل نصية قصيرة عدة، كالتسجيل وعند الخصم وتذكير بضرورة وجود رصيد كافٍ في الحساب البنكي، وستكون عمليات الخصم المباشر مثالية لسداد الفواتير الشهرية بصورة تلقائية في كل شهر.