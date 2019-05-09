«صحة» تفتتح مركز عمليات القيادة والسيطرة البديل في الظفرة

المصدر: أبوظبي - وام

افتتحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) مركز عمليات القيادة والسيطرة البديل في الظفرة، وذلك في مستشفى مدينة زايد ضمن مستشفيات الظفرة التابعة لشركة «صحة» ليقوم بدور مركز بديل للمركز الرئيسي في أبوظبي ويؤدي جميع أعمال ومهام المركز الرئيسي في حال تطلب الأمر ذلك.

ويأتي افتتاح مركز الظفرة بعد افتتاح المركز البديل الأول في منطقة العين عام 2017 وذلك ضمن استراتيجيات استمرارية الأعمال التي تتبناها شركة «صحة» لتحقيق أعلى المعايير في الجاهزية.

وأكد الدكتور مروان علي الكعبي، مدير إدارة الجاهزية واستمرارية الأعمال في شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أن شركة «صحة» تولي مسألة الاستعداد والجاهزية أهمية كبيرة، وتحرص على أن تكون منشآتها وطواقمها الطبية والفنية والإدارية في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع الطوارئ والأزمات.