سفارتنا لدى كولومبيا تطلق جريدة إلكترونية باللغة الإسبانية

المصدر: بوغوتا - وام

أطلقت سفارة الدولة في كولومبيا أول من أمس، العدد الأول من الجريدة الإلكترونية «دارنا» الناطقة باللغة الإسبانية بهدف تعريف المجتمع الكولومبي على أهم وأبرز المنجزات التي تشهدها دولة الإمارات في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا: «إن السفارة تسعى إلى إيصال الجريدة لأكبر عدد من الشركات الخاصة ومجتمع رجال الأعمال بالإضافة إلى وزارت الحكومة الكولومبية وهيئاتها».

وسلطت جريدة «دارنا» الضوء على زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى كولومبيا خلال مارس الماضي، حيث افتتح سموه المقر الجديد للسفارة انطلاقاً من حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات مع كولومبيا.