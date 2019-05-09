وسم #خليفة_بن_ زايد يتصدر ترند الإمارات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

عبّر مغردون في وسائل التواصل الاجتماعي من داخل الدولة وخارجها عن فرحتهم برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو يتلقى التهاني من حكام الإمارات بمناسبة شهر رمضان المبارك، إذ سارعوا في تدوين فرحتهم على وسم #خليفة_بن_ زايد.

وفور انتشار صور سموه وهو يستقبل حكام الإمارات، تصدر الوسم ترند الإمارات، وتنوعت التغريدات بين التعبير عن الفرحة برؤية سموه والدعاء له بأن يمده الله بموفور الصحة والعافية، واختار آخرون التعبير عن فرحتهم بتدوينها في أبيات شعرية، ولم تقتصر الفرحة على أبناء الإمارات، بل شارك أبناء الشعوب الخليجية والعربية تفاصيل الفرحة التي عاشها أبناء الإمارات أمس، وتداولوا صورة سموه وإخوانه الحكام على وسائل التواصل الاجتماعي كافة.

ودوّن مغرد قائلاً: «اللهم احفظ ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد، وارزقه الصحة والعافية، واجعله ذخراً لدولة الإمارات وشعبها بمنّك وكرمك يا كريم»، وكتب آخر: «العيد في ثالث رمضان في شوفة الغالي بوسلطان»، وعلّق آخر قائلاً: «شوفتك عيد وأنت المفدى»، ودوّن أحدهم قائلاً: «اللهم إنك ولّيته أمرنا، وأسكنت حبه في قلوبنا، فبارك له في صحته وعافيته واحفظه لنا».

وقال أحد المغردين: «بفرحة الصائمين هلّت بشائر الخير وعمّ الفرح في قلوب صغيرنا قبل كبيرنا، فأنت نور أعيينا ووالدنا وقائدنا»، وأضاف: «اللهم لك الحمد على هذه الصور التي اشتقنا لها كثيراً وكنا ننتظرها، لكي تطفئ ظمأ شوقنا لرؤية والدنا خليفة، حفظه الله».

ودوّن أحدهم: «علّني أفــداك سيدي، حب لا يحكى ولا يكتب، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه».