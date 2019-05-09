سفارة الدولة بالرباط تحتفي بذكرى توحيد القوات المسلحة

المصدر: الرباط - وام

نظمت سفارة الدولة بالمملكة المغربية حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 43 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية بحضور سفراء الدول الشقيقة والصديقة والملحقين العسكريين المعتمدين وكبار الشخصيات لدى المملكة المغربية.

وكان في مقدمة مستقبلي المدعوين بالاحتفال سعيد مهير الكتبي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الدولة بالرباط والمقدم ركن المهندس مصبح الكعبي نائب الملحق العسكري لدى سفارة الدولة بالمملكة المغربية وموظفو السفارة والملحقية العسكرية.

ونوه سعيد مهير الكتبي بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية في مختلف المجالات، خصوصاً المجال العسكري، مؤكداً أهمية الارتقاء بمستوى التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.