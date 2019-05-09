بلدية العين تصدر 211 تصريحاً للخيام الرمضانية

المصدر: العين - داوود محمد

أكدت بلدية العين أهمية عدم استغلال الخيام الرمضانية لأغراض أو أنشطة غير المرخص بها لشهر رمضان، وأن مكتب الطوارئ أصدر211 تصريحاً للخيم بأنواعها المختلفة، بعد تحديد الاشتراطات، والتي تشمل الخيام أمام المساجد أو حرم المسجد والتي تقام في الفنادق والموجودة في الأحياء السكنية، ويشترط لجميع الفئات تصاريح تصدر من البلدية ومن جهات الاختصاص أخرى.

وأشار سعيد الكعبي، مدير مكتب الطوارئ، إلى أن الطلب يقدم من خلال شعبة الخيام بمكتب الطوارئ، كما تم فتح باب التقديم عبر المنصة الذكية (سمارت هب) لخدمة الجمهور، مع توفير جميع المستندات والموافقات المطلوبة، حيث تم ربط المنصة الذكية بنظام تصاريح الخيام، ويقوم الموظفون المختصون بتفتيش الموقع المطلوب والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات.

وأضاف، يشترط لترخيص الخيام أمام المسجد أو حرم المسجد مراجعة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للحصول على شهادة عدم ممانعة، أما تراخيص الخيام التي تقام في الفنادق فتحتاج لموافقة من قبل دائرة الثقافة والسياحة، ويمكن الحصول عليها عن طريق الشركة المرخصة مع ذكر موقع الخيمة ونوع المناسبة وفترة التركيب والإزالة، وصورة من الرخصة التجارية وعضوية غرفة أبوظبي إلى جانب صورة من الهوية واعتماد التوقيع من صاحب الرخصة أو من ينوب عنه.

ويشترط في الموقع الذي يتم اختياره ألا يؤثر على حركة السير، ولا تقام الخيمة على أملاك غير طالب التصريح، ويمنع ممارسة أي نشاط آخر في خيام إفطار صائم كتحويلها لمجالس رمضانية أو استغلالها لإلقاء المحاضرات. ويجب أن تستوفي الموافقات من الدفاع المدني وشركة العين للتوزيع الالتزام باشتراطات وأنظمة الصحة والسلامة، ويمنع بناء الخيام في مواقف السيارات ومواقف الحدائق العامة أو أمام أي منزل من دون موافقة صاحبه.