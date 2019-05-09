دبي تستضيف مسابقة التصميم المستدام

استضافت دبي بالشراكة بين بلدية دبي وشركة سانت جوبان وبالتعاون مع مركز البيئة للمدن العربية، الجولة الوطنية للجامعات المحلية المشاركة في مسابقة سانت جوبان الدولية للتصميم العمراني المستدام في دورتها 15. وشارك في التصفيات المحلية المؤهلة لنهائيات ميلان 24 فريقاً يمثلون 3 جامعات محلية، وتم اختيار الفريق الأول ليشارك في النهائيات التي تحتضنها مدينة ميلان خلال يونيو. وبدأت المسابقة الدولية في العام 2005، ويشارك فيها بمعدل سنوي أكثر من ألفي طالب جامعي من المهندسين المعماريين في أكثر من 30 دولة، حيث تتم التصفيات المحلية في كل دولة، وتتأهل الفرق الفائزة على المستوى الوطني للمنافسات على المستوى الدولي، وتكون المراكز المتقدمة للمشاريع الابتكارية التي حققت جودة التصميم الذي يراعي فيه التصاميم الهندسية المتقدمة والذكية المتوافقة مع معايير الأبنية الخضراء. دبي- البيان

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