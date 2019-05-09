أمين عام «أوقاف دبي» يزور مركز دبي للتوحد

المصدر: دبي- البيان

زار علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، مركز دبي للتوحد في مقره الجديد بمنطقة القرهود، حيث كان في استقباله محمد العمادي مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته وعدد من أعضاء الكادر الإداري والفني بالمركز. وخلال جولة في مرافق المركز المقام على مساحة 91000 قدم مربعة تقريباً، اطلع المطوع على سير عمل البرامج التأهيلية بشقيها التربوي والعلاجي، والتقى بالطلبة وكوادر العمل من مختلف الأقسام.

وأشاد المطوع خلال الزيارة بمستوى الخدمات المقدمة، مؤكداً حرص مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر على التواصل وتدعيم أواصر التعاون المشترك مع المؤسسات والجمعيات التي تهتم بتأهيل ورعاية أصحاب الهمم في دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي بشكل خاص، مشيراً إلى أن المركز يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال التوحد على مستوى الدولة.