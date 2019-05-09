260 طناً من الخضراوات مبيعات أسواق المزارعين خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي- البيان

اختتمت أسواق المزارعين، التي تنظمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنشطتها للموسم الزراعي الحالي، على أن تعاود العمل من جديد أواخر شهر أكتوبر المقبل، حيث تقيم الهيئة ثلاثة أسواق في كل من الشهامة، وديرفيلد مول بأبوظبي، والخبيصي بالعين لمساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم من الخضراوات والفواكه والتمور والعسل مباشرة للجمهور خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووفقاً لتقديرات المبيعات فقد حققت الأسواق الثلاثة مبيعات تقدر بنحو 260 طناً من الخضراوات الطازجة خلال الفترة من نهاية أكتوبر 2018 وحتى نهاية أبريل 2019، وتعتبر أسواق المزارعين قنوات هامة لتسويق المنتجات المحلية ومساعدة أصحاب المزارع على البيع مباشرة لجمهور المـــستهلكين وزيادة دخل أصحاب المزارع.