طقس رطب ابتداء من اليوم وانخفاض في درجات الحرارة الأحد

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تميل درجات الحرارة للانخفاض يوم الأحد المقبل فيما تشهد معظم أيام الأسبوع القادم طقسا رطبا وصحوا يصبح غائما جزئيا يتخلله تشكل الضباب خلال الفترة الصباحية في حين تنشط الرياح أحيانا تكون مثيرة للغبار والأتربة.

وذكر المركز - في بيان حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الخمسة القادمة - أن طقس يوم غد الخميس يكون رطبا خاصة على المناطق الشمالية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا بوجه عام ويحتمل تكون السحب الركامية الضعيفة شرقا بعد الظهر فيما تكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا لتثير الغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س في حين يكون البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا نهارا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

ويظل طقس يوم الجمعة رطبا على السواحل مع احتمال تشكل الضباب الخفيف صباحا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا بوجه عام مع فرصة لتكون السحب الركامية على الجبال شرقا بعد الظهر فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س بينما يكون البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا نهارا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

أما السبت فيصبح الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط تدريجيا ظهرا وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س بينما يكون البحر متوسط الموج يضطرب تدريجيا ظهرا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

ويصبح الطقس يوم الأحد غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا وتميل درجات الحرارة للانخفاض فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س ويكون موج البحر مضطربا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

أما الاثنين فيصبح الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.