صحة دبي: لا تهاون في قضية الشابة الإماراتية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت هيئة الصحة في دبي أن سلامة المرضى تمثل أولوية مطلقة لديها، وأنها لن تتهاون في قضية الشابة الإماراتية، جاء ذلك في بيان للهيئة عبر حسابها الرسمي في تويتر.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة الدكتور مروان الملا إن الهيئة قامت وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات القانونية، فور علمها بالخطأ الطبي وقد أظهرت التحقيقات الأولية حدوث قصور في اتباع الإجراءات الصحيحة من قبل الأطباء المسؤولين عن الحالة، وتجهيزات المركز، مؤكداً أن هذا الخطأ لن يمر بدون محاسبة رادعة.

وقد أظهرت التحقيقات الأولية حدوث قصور في اتباع الإجراءات الصحيحة من قبل الأطباء المسؤولين عن الحالة، وتجهيزات المركز، مؤكداً أن هذا الخطأ لن يمر دون محاسبة رادعة.

وكانت شابة مواطنة- تبلغ من العمر 23 عاماً- قد وقعت ضحية خطأ طبي أدخلها في غيبوبة منذ 16 يوماً بسبب هبوط حاد حدث لها أثناء إجراء عملية بسيطة لتصحيح انحراف بسيط في الأنف أدى إلى توقف القلب وبالتالي تلف كبير في الدماغ.



وقالت خالة المواطنة إن العملية التي دخلت لإجرائها عند طبيب عربي ذاع صيته وانتشرت سمعته على وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر من ابسط العمليات حيث كانت تعاني من انحراف بسيط في الانف، وبلغت تكلفة العملية 50 الف درهم.

وأكدت ان العملية حدد لها ساعتان في أحد المستشفيات الخاصة ولكن بقي الاهل بالانتظار 5 ساعات ليكتشفوا بعدها انه تم نقل المريضة من الباب الخلفي لمستشفى اخر بواسطة سيارة اسعاف لمحاولة انقاذها، دون ابلاغ الاهل الذين كانوا ينتظرون امام مدخل غرفة العمليات.

وذكرت أن طبيب التخدير والجراح اعترفا للأهل بهبوط حاد في ضغط الدم بسبب الادوية وتوقف القلب لأكثر من 7 دقائق من دون انتباه طبيب التخدير لأنه كان مشغولا بالتحدث مع زميله ولم يراقب المؤشرات الحيوية كنبض القلب والضغط.

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