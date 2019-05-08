وفاة 4 أشخاص بتصادم مركبتين في العين

المصدر: العين-البيان

توفي 4 أشخاص وأصيب آخر إصابة بسيطة في حادث تصادم وتدهور وقع في منطقة الناصرية بمنطقة العين بين مركبتين، وأدى تدهور احداها إلى صدمها لعمود إنارة ووفاة سائقها ومرافقه ودهس المركبة الاخرى لامرأتين أثناء المرور على عبور المشاة في منطقة الحادث.

وأفاد العميد سالم بن براك الظاهري مدير إدارة مرور منطقة العين بشرطة أبوظبي، بأن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادث إلى تسابق شخصين في الشارع مع وجود تغيرات جوهرية في المركبة أدت إلى صدم المركبة الأخرى أثناء السباق مما أدى إلى فقدان السيطرة عليها.

ودعا مستخدمي الطريق إلى ضرورة الإلتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، والسرعات المقررة وعدم إدخال أي زوائد تؤدي الى زيادة السرعات في المركبات، حفاظاً على السلامة العامة.

و كان مركز القيادة والتحكم في منطقة العين قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً اليوم ( الأربعاء )، بشأن الحادث، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة المختصة وسيارات الإسعاف، إلى الموقع ، وتم نقل الإصابة الى المستشفى، لتلقي الرعاية الصحية والعلاج اللازم.