الإمارات: أحمد منصور غير مضرب عن الطعام ويتمتع بصحة جيدة

المصدر: وام

أكدت دولة الامارات العربية المتحدة عدم صحة الادعاءات الأخيرة المتعلقة بإضراب السيد/ أحمد منصور عن الطعام.. حيث يتم تقديم الوجبات الغذائية له وبانتظام وذلك وفقا لجدول الوجبات اليومية المقدمة للنزلاء، كما يخضع وبشكل دوري للفحوصات الطبية اللازمة ويتمتع بصحة جيدة.

كما أكدت أن آخر فحوصات طبية أجريت له في شهر ابريل 2019 ..وتقوم أسرته بزيارته بصفة دورية وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية، وأن آخر زيارتين لذويه كانتا في شهر ابريل 2019.. وهم على اطلاع على حالته الصحية.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن البعثة الدائمة لدولة الامارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف في هذا الصدد :اطلعت البعثة الدائمة لدولة الامارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف على البيان الصادر عن مجموعة من الاجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الانسان بتاريخ 7 مايو 2019 بخصوص السيد أحمد منصور. وإذ تشير البعثة بأنه سبق لدولة الامارات وفي معرض ردها على الاجراءات الخاصة وان فندت كافة الادعاءات والمزاعم المتعلقة بالقضية. وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها بهدف تشويه وتزوير الحقائق.

كما تؤكد دولة الامارات على عدم صحة الادعاءات الأخيرة المتعلقة بإضراب السيد/ أحمد منصور عن الطعام. حيث يتم تقديم الوجبات الغذائية له وبانتظام وذلك وفقا لجدول الوجبات اليومية المقدمة للنزلاء، كما يخضع وبشكل دوري للفحوصات الطبية اللازمة. ويتمتع بصحة جيدة. وآخر فحوصات طبية أجريت له في شهر ابريل 2019. هذا وتقوم اسرته بزيارته بصفة دورية وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية، وآخر زيارتين لذويه كانتا في شهر ابريل 2019. وهم على اطلاع على حالته الصحية.

وفي الختام تؤكد البعثة الدائمة لدولة الامارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف على التزام دولة الامارات باحترام مبادئ حقوق الانسان والمكفولة بموجب الدستور وتشريعاتها الوطنية وبما يتوافق مع التزاماتها الدولية، كما تؤكد حرص دولة الامارات على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة واليات الامم المتحدة لحقوق الانسان بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الانسان وفي إطار المهام والولاية المناطة بتلك الأجهزة والاليات بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.