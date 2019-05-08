طقس غائم جزئياً غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداًصحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً على بعض المناطق نهاراً، وغائماً أحياناً على المناطق الشرقية، ورطباً ليلاً وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية 15 – 25 كم / س، تصل إلى 38 كم/س الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:44 والمد الثاني عند 03:33 أما الجزر الأول عند الساعة 01:10والجزر الثاني عند 09:21 بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:13 والمد الثاني عند الساعة 00:14 الجزر الأول عند الساعة 19:05 الجزر الثاني عند الساعة 07:09 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 24 85 35

دبي 38 25 85 30

الشارقة 38 25 90 35

عجمان 34 24 90 40

أم القيوين 35 25 90 45

الفجيرة 33 26 85 30

العين 40 24 70 15

ليوا 40 22 60 15

الرويس 34 22 85 40

السلع 40 25 80 35

دلما 33 25 85 40

طنب الكبرى 33 25 85 45

طنب الصغرى 33 25 85 45

أبو موسى 33 25 85 45